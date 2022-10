Prime Day: PC all-in-one Acer in sconto di 200€

Tra le migliori offerte del Prime Day organizzato oggi da Amazon troviamo quella che interessa Acer Aspire C24. Si tratta di un PC all-in-one in cui ogni componente è racchiusa nel form factor di un monitor Full HD da 24 pollici. Può essere tuo con disponibilità immediata e spedizione gratuita approfittando di uno sconto di 200 euro sul prezzo di listino.

Acer Aspire C24: sconto di 200 euro sul PC all-in-one

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche più importanti: spicca il processore Intel Core i3-1215U di ultima generazione per una potenza di calcolo elevata. Ad affiancarlo troviamo il chip grafico Intel UHD, 8 GB di RAM DDR4, una SSD da 256 GB, Wi-Fi, Bluetooth, webcam con microfono e altoparlanti integrati. Il tutto racchiuso nello spazio di un display da 23,8 pollici. Tastiera e mouse sono in dotazione. Per tutti gli altri dettagli fare riferimento alla scheda del prodotto.

Il sistema operativo è Windows 11 Home con licenza ufficiale Microsoft. Tutto questo al prezzo finale di soli 579 euro.

Tutte le Offerte Esclusive Prime di Amazon sono accessibili solamente da chi dispone di un abbonamento Prime. Chi ancora non ce l’ha, può rimediare subito attivando la sottoscrizione a costo zero grazie ai 30 giorni di prova gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.