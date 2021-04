Acer Chromebook 514 scontato di 80€: solo 399€

Siete alla ricerca di un laptop economico e versatile funzionale per la didattica a distanza o per le attività basilari come la navigazione o la gestione dei documenti? Oggi potete approfittare di un’offerta Amazon riguardante il modello Acer Chromebook 514, proposto su Amazon con il 17% di sconto sul prezzo di listino che equivalgono a un risparmio di ben 80 euro. Prezzo finale? Solo 399 euro.

Acer Chromebook 514 è in sconto su Amazon

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche: display da 14 pollici con risoluzione Full HD, processore quad core Intel Pentium N4200, GPU Intel HD Graphics 505, 4 GB di RAM DDR4, memoria eMMC da 128 GB per lo storage, moduli WiFi e Bluetooth per la connettività, porte USB 3.0 Type-A e Type-C, tastiera retroilluminata, ampio touchpad, jack audio da 3,5 mm, altoparlanti, webcam con microfono integrato e batteria che garantisce fino a 12 ore di utilizzo continuato con una sola ricarica. Lato software, il sistema operativo è Chrome OS con aggiornamenti continui rilasciati da Google.

La portabilità è la caratteristica chiave di questo Chromebook Acer, più piccolo di un foglio A4 e pesante solo 1,4 kg. Sta comodamente in una borsa piccola ed è sempre pronto all’uso. Inoltre grazie all’autonomia della batteria di ben 12 ore potreste stare tranquilli anche nel corso delle giornate più piene di lavoro.

Tutto questo oggi in offerta al prezzo di 399 euro invece di 479 euro come da listino. La disponibilità è immediata e Acer Chromebook 514 viene consegnato direttamente a casa con spedizione gratuita gestita da Amazon.