Acer Chromebook C311 al prezzo più basso di sempre

Se stai cercando un laptop touch compatto ed economico, questa è l’offerta che fa per te: oggi il modello Acer Chromebook C311 è disponibile su Amazon al suo prezzo minimo storico, grazie a uno sconto che raggiunge il 40% sul listino. È adatto a navigazione, studio, intrattenimento multimediale e produttività di base.

Mai così conveniente: Acer Chromebook C311 con Chrome OS

Queste le più importanti specifiche tecniche del portatile: display touchscreen da 11,6 pollici con risoluzione HD e pannello IPS, processore Intel Celeron N4020, GPU Intel UHD Graphics 600, 4 GB di RAM DDR4, memoria eMMC da 64 GB per l’archiviazione dei dati, WiFi, Bluetooth, porte USB Type-A e Type-C, lettore microSD, jack audio, webcam con microfono, altoparlanti e batteria con autonomia elevata. Non aspettare che risulti sold out, ordinalo subito per approfittare dell’occasione.

Lato software, il sistema operativo è Chrome OS continuamente aggiornato da Google con accesso alle applicazioni Android da scaricare e installare direttamente attraverso la piattaforma ufficiale Play Store. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

In questo momento puoi acquistare il laptop Acer Chromebook C311 al prezzo finale di soli 209 euro invece di 349 euro come da listino, con disponibilità immediata e spedizione gratuita a domicilio in un giorno: se lo ordini adesso, domani sarà sulla tua scrivania.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.