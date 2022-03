Logitech POP Keys, tastiera meccanica dallo stile retro: DOPPIA offerta

Una tastiera meccanica wireless che sia ergonomica, comoda e compatta? Logitech POP Keys è quello che stai cercando. Al prezzo eccezionale di 77,80€, per uno sconto di più di 20€ sul costo originale, ti porti a casa un accessorio dall’inconfondibile stile retrò, ultracompatibile e con 8 tasti emoji a portata di mano completamente personalizzabili.

Tutto merito di un doppio sconto applicato direttamente al check-out. Oltre ad una promozione del 18%, infatti, al momento del pagamento avrai un ulteriore decremento di 4,10€. Spedita e venduta da Amazon, se sei abbonato Prime ti arriverà nel giro di sole 24 ore.

Logitech POP Keys: le caratteristiche di una tastiera wireless per gli amanti del vintage

Logitech POP Keys punta tutto su un design che la rende unica nel suo genere: pensata per gli appassionati dell’oggettistica vintage, ha un aspetto che ricorda una vecchia macchina da scrivere, donatogli da un’audace combinazione di colori nero, grigio e giallo, in stile gioco arcade.

Inoltre, grazie alle dimensioni contenute puoi tenere il mouse più vicino e sforzare meno il braccio garantendoti una postura migliore per lunghe sessioni di lavoro.

Altra sua particolarità è la presenza di otto tasti emoji che puoi personalizzare a piacere: non sei obbligato ovviamente ad esprimere le tue emozioni, ma tramite il software messo a disposizione da Logitech puoi associarli all’apertura di determinati programmi o creare combinazioni adatte alle tue esigenze.

E no, non hai limiti nemmeno dal punto di vista della connettività perché POP Keys è compatibile praticamente con tutto: Windows, MacOS, Chrome OS, ma anche Android, iPadOS e iOS. Puoi connetterti tramite bluetooth o apposito ricevitore USB Logi Bolt, incluso nella confezione. La tastiera è associabile ad un massimo di 3 dispositivi contemporaneamente, tra i quali potrai switchare con un semplice tocco dei tasti Easy-Switch. Più facile di così?

Logitech POP Keys è la soluzione perfetta per donare stile alla tua postazione da lavoro, unendo l’utile al dilettevole con una tastiera meccanica wireless ergonomica, compatta e comoda da usare. A soli 77,80€, in offerta limitata, è un’affare da non farsi scappare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.