Lenovo IdeaPad Duet, Chromebook 2-in-1 mai così economico: solo 199€

L’offerta Amazon che ti proponiamo oggi è veramente imperdibile: Lenovo IdeaPad Duet può essere tuo infatti al prezzo eccezionale di 199,00€, per uno sconto di ben 150€ sul costo di listino! Si tratta di un Chromebook 2-in-1 che con il suo display da 10.1 pollici può trasformarsi all’occorrenza in un notebook o in un tablet, garantendoti efficienza e produttività immediata a portata di mano.

Venduto e spedito da Amazon, ti arriverà a casa nel giro di 24 ore se sei un abbonato Prime. E con uno sconto così andrà a ruba molto in fretta.

Lenovo IdeaPad Duet: il Chromebook 2-in-1 pronto in 8 secondi

Lenovo IdeaPad Duet è un Chromebook che naturalmente punta tutto sulla massima immediatezza. Per questo l’avvio del sistema operativo Chrome avviene in soli 8 secondi netti, in modo da essere subito pronto per assisterti durante lo svago o il lavoro.

La procedura di avvio verificata protegge i tuoi file da ogni attacco grazie ad aggiornamenti certificati e disponibili fino a giugno 2028 che si installano automaticamente in background. Lo schermo da 10.1 pollici Full HD ti garantisce una super luminosità fino a 400 nit, dandoti la possibilità di utilizzarlo dove e quando vuoi. Il supporto a Google Play Store ti permette di scaricare le applicazioni e i giochi di cui avrai bisogno, tutte ottimizzate per i controlli touch.

Sì perché, oltre ad essere un efficiente Chromebook, Lenovo IdeaPad Duet si trasforma velocemente in un altrettanto veloce e ottimo tablet: basta staccare semplicemente la tastiera magnetica e ricollegarla quando tornerai ad averne bisogno. Il suo design compatto, insieme a una batteria che garantisce fino a 10 ore di autonomia, lo rende il compagno di svago o lavoro perfetto da portare in giro.

Approfitta quindi di questa offerta che ti permette di acquistare Lenovo IdeaPad Duet al prezzo incredibile di soli 199,00€. È un prodotto 2-in-1 che ha un prezzo di listino di ben 349,00€: risparmio eccezionale, insomma, assicurato!

