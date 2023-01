Acer Chromebook con 8GB di RAM: 100 euro di sconto su Amazon

I Chromebook sono dei PC portatili pratici e veloci perfetti per chi ha esigenze di lavoro e produttività in mobilità con immediato accesso a tutti i propri dati grazie al supporto del cloud. Questo modello di Acer con 8GB di RAM è adesso in offerta su Amazon con uno sconto di 100 euro sul prezzo ufficiale. Già disponibile, grazie alla spedizione Prime potrai riceverlo domani.

Acer Chromebook: perfetto per il lavoro e l’università

La scheda tecnica di questo Acer Chromebook include un display Full HD LED da 14 pollici, 8GB di RAM DDR4 e 64GB di memoria interna espandibile. Il pezzo forte però è proprio il concept del dispositivo dato che parliamo di un PC portatile dal basso consumo energetico e dall’elevata velocità del software grazie al processore Intel di ultima generazione.

Il sistema operativo targato Chrome è pensato per ottimizzare le prestazioni della batteria permettendoti di fare tutto ciò di cui hai bisogno con un’autonomia fino a 12 ore. Regge benissimo un’intera giornata di lavoro o di studio intenso all’università.

Oltre ad avviarsi in pochi secondi, il Chromebook è dotato di un antivirus integrato e aggiornamenti automatici pensati per farlo rimanere veloce, sicuro e come nuovo anche ad anni di distanza. Il tutto per una scocca più piccola di un foglio A4 e un peso complessivo di solo 1,5 chilogrammi.

Con numerose applicazioni per la produttività disponibili nel Google Play Store, il Chromebook è la scelta perfetta per te che hai bisogno di un sistema sempre pronto all’uso da portare in borsa ovunque ti trovi. Ora puoi pagare una delle migliori proposte con ben 100 euro di sconto su Amazon: approfittane.

