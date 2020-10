Acer, ecco i nuovi proiettori LED e Laser

Acer ha annunciato due nuove serie di proiettori utili tanto in ambito business quanto in ambito consumer, alzando nuovamente l’asticella in ambo i contesti per offrire una crescente qualità all’utenza che vede nel proiettore una soluzione versatile sia per l’operatività in ufficio che per l’intrattenimento casalingo.

Proiettori Acer: tutte le novità

Complessivamente il gruppo alza il sipario su:

Acer Serie PD e Serie VD (a partire da 1199 euro)

“Il VD6510i è un proiettore LED 1080p wireless da 3.000 lumen che offre proiezioni ultra fluide a 1080p con refresh rate di 120 Hz per godersi entusiasmanti film d’azione. Grazie a una copertura del 125% della gamma colore Rec. 709, fornisce un’eccellente saturazione del colore e immagini vivide. […] Il proiettore a LED 1080p wireless è in grado di proiettare uno schermo da 100 pollici da una distanza inferiore a 3 metri. I proiettori a LED raggiungono la piena luminosità subito dopo l’accensione, eliminando i ritardi all’inizio delle riunioni. Inoltre, questa luminosità è di lunga durata: 30.000 ore, così che gli utenti aziendali possano usare il PD1530i per molti anni“

Acer Serie XL (a partire da 999 euro)

“Con un consumo di soli 143 watt, i proiettori laser da 3.100 lumen della serie Acer XL (XL1220 / XL1320W / XL1520) sono fra i più efficienti al mondo. La serie XL comprende dispositivi affidabili che offrono una straordinaria qualità dell’immagine fino a 1080p ideale per le sale riunioni di medie dimensioni“

Acer Serie UL (a partire da 1999 euro) e PL (a partire da 2499 euro)

“L’Acer UL5630 è un proiettore innovativo progettato per superare i limiti di spazio. È in grado di proiettare immagini da 120 pollici da una distanza di soli 31 cm (12,3 pollici). Questo proiettore a ottica ultra corta è dotato di un nuovo diodo laser per immagini di alta qualità, che gli consente di proiettare in WUXGA (1.920 x 1.200 pixel) con 4.500 lumen di luminosità, creando immagini nitide in cui spicca ogni dettaglio. […] La serie PL di proiettori laser da 6.000 ANSI Lumen (PL7610 / PL7610T / PL7510) comprende dispositivi a bassa manutenzione, con una durata di 30.000 ore. Sono ideali per coloro che lavorano in luoghi particolarmente grandi, come le sale conferenze o gli stand fieristici“

Sebbene non sia ancora stata specificata una data d’arrivo ufficiale in Italia dei nuovi proiettori, è ipotizzabile un esordio entro il primo trimestre del 2021.