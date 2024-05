Google Pixel Tablet: la nostra recensione, design, caratteristiche e prezzi

Dopo essere stato presentato al Google I/O nel maggio 2023, il nuovo Google Pixel Tablet sbarca finalmente anche in Italia a distanza di un anno dalla presentazione. Il tablet Android di fascia alta di Google punta su un design elegante e sulle potenti funzionalità di intelligenza artificiale abilitate dal chip Google Tensor G2. Pixel Tablet è stato progettato da Google per offrire un aiuto a portata di mano, in particolare a casa. Posizionato sulla sua base di ricarica con altoparlante per riprodurre musica e video con una qualità audio eccezionale, può controllare la tua smart home con i comandi vocali di Google Assistant. Ma vediamo tutto quello che c’è da sapere su caratteristiche, funzionalità, prezzi e disponibilità del Pixel Tablet nel nostro paese.

Design e display del nuovo Pixel Tablet

Il Pixel Tablet si caratterizza per un design elegante e un feeling premium al tatto. La scocca è realizzata in alluminio riciclato al 100%, con un rivestimento in nano-ceramica che ricorda la sensazione della porcellana. È disponibile in due raffinate colorazioni: Grigio Creta e Grigio Verde.

Il display è un ampio pannello LCD IPS da 10.95 pollici con risoluzione 2560 x 1600, formato 16:10 e luminosità di 500 nit. Le cornici non sono sottilissime ma lasciano spazio per la fotocamera anteriore da 8MP integrata nel bordo superiore, senza notch o fori. Sul retro troviamo la fotocamera principale da 8MP con flash LED nell’angolo in alto a sinistra.

Le dimensioni sono di 258 x 169 x 8,1 mm, per un peso di 493 grammi. Ai lati del tablet sono posizionati quattro speaker per un audio avvolgente.

Specifiche tecniche del Pixel Tablet

Il cuore del Pixel Tablet è il potente chip Google Tensor G2, lo stesso degli smartphone Pixel 7 e del pieghevole Pixel Fold. È affiancato da 8GB di RAM LPDDR5 e da 128GB o 256GB di storage UFS 3.1.

La connettività include WiFi 6, Bluetooth 5.3, porta USB-C 3.2, Ultrawide Band (UWB) e un connettore magnetico a 4 pin per collegare il tablet alla base di ricarica. La batteria ha una capacità di 27Wh e promette fino a 12 ore di streaming video.

Caratteristiche Specifiche Display LCD IPS da 10.95 pollici, risoluzione 2560 x 1600, formato 16:10, luminosità 500 nit Processore Google Tensor G2 RAM 8GB LPDDR5 Storage 128GB o 256GB UFS 3.1 Fotocamera posteriore 8MP con flash LED Fotocamera anteriore 8MP Sicurezza Chip Titan M2 Connettività WiFi 6, Bluetooth 5.3, USB-C 3.2, UWB, connettore magnetico a 4 pin Audio Quattro speaker Batteria 27Wh, fino a 12 ore di streaming video Dimensioni 258 x 169 x 8,1 mm Peso 493 grammi Sistema operativo Android 14 Aggiornamenti garantiti Almeno 5 anni di aggiornamenti di sicurezza Colorazioni Grigio Creta, Grigio Verde Accessori Base con speaker, cover, Pixel Buds-A Series

Software e funzionalità smart

Il Pixel Tablet arriva sul mercato italiano con Android 14 e la garanzia di almeno 5 anni di aggiornamenti di sicurezza. Il sistema è stato ottimizzato da Google per offrire la miglior esperienza possibile sui grandi schermi, con meno sprechi di spazio e un multitasking avanzato tramite split screen e la nuova taskbar a scomparsa.

Grazie alle capacità di AI del chip Tensor G2, il tablet offre funzionalità esclusive come la Gomma Magica per rimuovere soggetti indesiderati dalle foto e la Foto Nitida per migliorare la qualità delle immagini. Anche le videochiamate su Meet sono migliorate con la regolazione automatica dell’illuminazione, sfondi a 360° e ottimizzazioni in tempo reale.

Un’altra novità è la base con speaker in cui riporre il tablet quando non viene usato. Oltre a ricaricare la batteria, integra speaker che amplificano i bassi di 4 volte. Quando è agganciato, il Pixel Tablet si trasforma in uno smart display per controllare la casa smart, riprodurre musica e video, mostrare foto o fare da assistente vocale. È anche il primo tablet con Chromecast integrato.

Pixel Tablet: prova su strada

Abbiamo avuto modo di provare il Google Pixel Tablet in anteprima e le impressioni sono molto positive. Il design è curato ed elegante, con la finitura in nano-ceramica che dona un tocco di classe. Lo schermo è ampio e luminoso, ottimo per guardare video, navigare e lavorare.

Immagini

Le prestazioni sono al top grazie al potente chip Tensor G2: tutto gira in modo fluido e reattivo, dall’interfaccia alle app più esigenti come giochi 3D. Molto utili le funzioni smart di editing delle foto, che sfruttano l’AI per migliorare gli scatti.

Ci ha colpito la versatilità della base con speaker. Una volta agganciato magneticamente, il tablet diventa un vero hub domestico con cui controllare la smart home, cercare informazioni, riprodurre contenuti. L’audio è potente e avvolgente. Peccato solo per la posizione posteriore della fotocamera che, quando il tablet è agganciato, punta verso il basso.

Ottima l’autonomia, con un uso misto siamo arrivati a sera con il 30% di carica residua. Il software è un valore aggiunto, con Android 14 ottimizzato per i grandi schermi e l’interfaccia Material You che si adatta ai colori dello sfondo. L’unico neo riguarda la dotazione di accessori, che per quanto riguarda la versione bundle con la base speaker comprende un alimentatore per la dock ma non di un cavo di ricarica USB-C e ne chiaramente un alimentatore da viaggio.

Prezzi e disponibilità in Italia

Il Google Pixel Tablet è disponibile all’acquisto in Italia dal 14 maggio 2024 nelle versioni da 128GB a 499€ o 256GB a 619€. Lo si può prendere anche in bundle con la base speaker a 599€ (128GB) o 719€ (256GB). Un risparmio di 80€ rispetto all’acquisto separato.

Con il Pixel Tablet, Google porta finalmente sul mercato italiano un tablet Android di fascia alta con design curato, ottime prestazioni grazie al chip Tensor G2 e funzionalità smart basate sull’AI. L’aggiunta della base con speaker lo rende un dispositivo ancora più versatile, trasformandosi in uno smart display quando non viene usato come tablet tradizionale.

Il prezzo non è dei più economici, ma si allinea ad altri modelli della stessa fascia. La qualità costruttiva, le performance elevate, l’ottimizzazione software e gli extra come la base speaker giustificano la spesa per chi cerca un tablet Android top di gamma. Con Pixel Tablet, Google dimostra che crede ancora nei tablet Android e rilancia la sfida ad Apple e Samsung nella fascia alta del mercato.