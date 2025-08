Blackview MP20: Mini PC con Intel e W11 in DOPPIO SCONTO

Blackview MP20 è in doppio sconto su Amazon. Approfittane e metti il Mini PC sulla tua scrivania. Ha tutto ciò che serve per lavoro, studio, navigazione e intrattenimento. Il sistema operativo è Windows 11 Pro, preinstallato e con licenza ufficiale per ricevere gli aggiornamenti distribuiti da Microsoft non appena disponibili.

Offerta Mini PC: doppio sconto per Blackview MP20

L’intero comparto hardware è racchiuso in un design molto compatto (10x10x3,5 centimetri, 265 grammi di peso). Tra le specifiche tecniche ci sono il processore Intel N150 con architettura Twin Lake affiancato da 8 GB di RAM DDR4 e da un’unità SSD M.2 da 2565 GB per l’archiviazione dei dati. A questo si aggiungono la connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ed Ethernet, porte USB 3.0 e 2.0 Type-A, jack audio e uscite video HDMI e DisplayPort per il collegamento simultaneo a un massimo di due monitor con supporto alla risoluzione 4K. Scopri di più nella descrizione completa.

Ecco come ottenere il doppio sconto e acquistare Blackview MP20 al prezzo finale di soli 156 euro. La prima cosa da fare è attivare il coupon da 90 euro che trovi sull’e-commerce, poi riscatta il buono del 15% che sarà applicato al checkout. In questo modo, risparmierai in tutto 133 euro sul Mini PC.

È spedito da Amazon. La disponibilità è immediata e se lo ordini adesso arriverà a casa tua già entro domani con la consegna gratis. Nella confezione sono inclusi l’adattatore per l’alimentazione, un cavo HDMI, il supporto VESA per il montaggio dietro allo schermo, il manuale utente e la certificazione per la garanzia di due anni (con assistenza tecnica a vita).