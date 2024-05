Mini PC (Ryzen 7, 32/512GB) per lavoro a PREZZO STRACCIATO

Perfetto per il lavoro, ma non solo, ACEMAGICIAN AM06 Pro in sconto di 110 euro è l’affare di oggi per chi vuole mettere un nuovo Mini PC sulla propria scrivania. Unisce design e potenza di calcolo, offrendo agli utenti un concentrato di tecnologia al servizio della produttività quotidiana, dello studio e dell’intrattenimento multimediale nel tempo libero. Approfittane attivando il coupon proposto oggi da Amazon. Lato software, il sistema operativo preinstallato è Windows 11.

ACEMAGICIAN AM06 Pro: le specifiche del Mini PC

Le specifiche tecniche sono di fascia alta. Ecco quelle più importanti: processore AMD Ryzen 7 5700U con GPU AMD Radeon Vega 7 affiancato da ben 32 GB di RAM di tipo DDR4 e da un’unità SSD NVMe da 512 GB per l’archiviazione (espandibile fino a 2 TB). Sono poi presenti i moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 per la connettività wireless. In dotazione anche una gamma completa di porte: doppio slot Ethernet, due USB 2.0 Type-A, due USB 3.0 Type-A, una USB-C con output video per collegare fino a tre monitor in contemporanea con supporto alla risoluzione 4K sfruttando le altre uscite HDMI e DisplayPort, jack audio. Per altri dettagli rimandiamo alla scheda del prodotto.

In questo momento, ACEMAGICIAN AM06 Pro è in vendita al prezzo finale di 379 euro nella configurazione appena descritta. Per approfittare dello sconto di 110 euro proposto dall’e-commerce non bisogna far altro che attivare il coupon dedicato.

Amazon garantisce la disponibilità immediata e la spedizione gratuita, con la consegna a domicilio prevista già entro domani se si effettua subito l’ordine. Inoltre, segnaliamo la possibilità di ottenere un ulteriore sconto del 5% comprandone due, semplicemente applicando il codice promozionale F7F8K87Z che si trova nella scheda del prodotto.