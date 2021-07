Acer Nitro, 27 pollici di pura adrenalina

Ci sono display e ci sono display di qualità superiore. Ci sono display per una qualità media soddisfacente e ci sono display per occhi più educati e gusti più raffinati. Ci sono i soliti display per PC e poi c'è Acer Nitro, una gamma che fa della qualità la propria vocazione in ogni singolo dettaglio tecnico.

Acer Nitro: un display fatto di adrenalina

Se oggi questo Acer Nitro KG272S si mette in luce è per un motivo semplice: uno sconto del 24% ne abbatte il prezzo a 189,90 euro, miglior prezzo mai visto su Amazon ed opportunità da cogliere al volo per quanti stanno cercando un display pieno di ormoni e adrenalina. Il design estremamente aggressivo, infatti, è soltanto un simbolo di quelle che sono le ambizioni Acer, ma si ferma al rappresentarle fisicamente in una scocca spigolosa e robusta. Il valore aggiunto, invece, è all'interno.

144Hz di frequenza, fino a 165Hz con overclocking: già questo dettaglio può far capire di cosa si stia parlando, strizzando chiaramente l'occhio anche al mondo del gaming. La definizione è pari a 1920×1080, con risposta pari a 2 millisecondi. Supporto HDR e tecnologie ComfyView e Low Dimming completano il quadro di un dispositivo che in 27 pollici (con cornice ultrasottile) concentra il meglio di quanto un monitor non possa offrire a quanti son pronti tanto ad ore sedentarie di attività, quanto a frenetiche sessioni di gioco.

Un monitor non per tutti, insomma: perfetto per il gaming, ideale per l'azione, pensato per trasformare il display in una finestra che ha una visione immediata in sync sulle più intense azioni di gioco. Oltre la soglia di qualsiasi console, sfruttando al meglio le potenzialità del gioco su PC. E se un Acer Nitro di questa caratura va bene per i momenti in cui il movimento è sotto stress, chiaramente qualsiasi altra attività risulta servita al meglio senza ostacolo alcuno.

Non per tutti: per chi cerca adrenalina.