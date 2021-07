Che monitor, CHE PREZZO: Acer Nitro ultrawide da 34 pollici

Non uno schermo qualunque: Acer Nitro XV340CKP è un monitor ultrawide da 34 pollici progettato per offrire un'esperienza senza compromessi sul fronte gaming, ma che all'occorrenza può svolgere in maniera ottima anche il compito di supporto alla produttività, con una gestione avanzata di molteplici finestre in multitasking. Oggi è possibile acquistarlo approfittando di uno sconto del 21% su Amazon.

Acer Nitro XV340CKP, un'ottima offerta sul monitor ultrawide

Con risoluzione QHD (3440×1440 pixel), supporto il refresh a 144 Hz, la tecnologia FreeSync, la modalità HDR e il tempo di risposta si attesta a 1 ms. Presenti sul retro due slot HDMI 2.0, altrettanti DisplayPort 1.2 e porte USB. Ci sono anche gli altoparlanti stereo integrati per il comparto audio. Ulteriori informazioni nella scheda del prodotto.

Nulla è stato lasciato al caso nemmeno sul fronte del design, con il form factor 21:9 che caratterizza il pannello di Acer Nitro XV340CKP circondato da cornici molto sottili. Tutto questo, oggi, su Amazon al prezzo di 515,50 euro invece di 649,00 euro, con consegna immediata e gratuita.