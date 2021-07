Chuwi Hi10 X: tablet-laptop a PREZZO WOW su Amazon

È un tablet? È un laptop? Chuwi Hi10 X è entrambe le cose, un dispositivo che fa della versatilità il suo principale punto di forza, offrendo un design che si presta agli impieghi più differenti: lavoro, navigazione, studio, intrattenimento e comunicazione. Oggi è acquistabile approfittando del 20% di sconto grazie all'offerta lampo proposta oggi su Amazon.

Tablet e laptop insieme: è Chuwi Hi10 X

Queste le specifiche tecniche integrate: display IPS da 10,1 pollici con risoluzione 1920×1200 pixel, processore quad core Intel Gemini Lake N4100, 6 GB di RAM LPDDR4, 128 GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 128 GB), due porte USB-C, una USB Type-A, jack audio da 3,5 mm, WiFi, Bluetooth e batteria da 24,05 Wh. Sono inclusi tastiera e pennino. Per altre informazioni far riferimento alla scheda del prodotto. Per tutti gli altri dettagli far riferimento alla scheda del prodotto.

Il sistema operativo preinstallato su Chuwi Hi10 X è Windows 10 con licenza ufficiale. Al prezzo di 239,20 euro invece di 299,00 euro è un ottimo affare, ideale per chi cerca un dispositivo in grado di assolvere alla funzione di tablet per l'intrattenimento e a quella di laptop nel contesto della produttività. Trattandosi di un'offerta lampo, rimarrà disponibile solo per poche ore e fino all'esaurimento delle unità in promozione: non c'è tempo da perdere.