FIFA 21, effetto Mbappé: lo sconto è del 70%

FIFA 21 per Xbox è oggi disponibile per soli 20,99 euro con lo sconto del 70%. Per PlayStation 4 lo sconto sale al 71% e il prezzo scende a 19,98 euro.

FIFA 21, sconto folle per Xbox e PS4

Effetto estate, probabilmente: con la prossima stagione alle porte, il prezzo va inevitabilmente al ribasso. Resta il fatto che per soli 20,99 euro 19,98 euro è possibile giocare una intera estate con i giocatori che hanno animato l'ultima incredibile stagione sfociata negli Europei ancora in corso.

Effetto Mbappé, anche: la copertina del gioco è dedicata indubbiamente al giocatore più forte e promettente del momento, ma anche un ragazzino che nel momento più delicato della propria carriera ha sbagliato un rigore decisivo che passerà – in negativo – alla storia del calcio francese. Lo sconto non è certo “colpa” sua, ma quando tiri un rigore tanto importante ben sai che ogni merito ed ogni colpa ricadrà inevitabilmente su di te. A prescindere.

Effetto Amazon, inoltre: il marketplace ospita non raramente sconti di questo tipo (pur se in modo differenziato, già da settimane il gioco sta avendo forti sforbiciate sul prezzo), mettendo a disposizione offerte importanti in ambito gaming per allietare giocatori di qualsiasi età nelle sfide sui titoli più esaltanti.

Effetto download, infine: la versione disponibile è quella dematerializzata, senza la necessità di acquisto di un DVD apposito. Non resta che acquistare, attendere il codice via mail, scaricare il gioco dal marketplace e attivarlo con il semplice inserimento del codice ricevuto. Nel giro di pochi minuti, insomma, si può iniziare immediatamente a giocare da soli, in multiplayer o con gli amici.

Effetto FIFA 21: un titolo irrinunciabile ormai da anni. Soprattutto se a 20,99 19,98 euro.