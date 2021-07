Internet ovunque in vacanza? GENIALATA portatile a 37€

Questo gioiellino di TP Link, il modem router 4G portatile M7200, ora su Amazon lo compri in sconto a prezzo proprio ridicolo: 37€ circa appena. Metti una SIM dentro e navighi in Internet ovunque anche in vacanza, senza cavi: anche la batteria, ricaricabile, è integrata. Spedizioni rapide e gratis.

Internet anche in vacanza, ovunque: basta poco con TP Link

Te lo garantisco, usare continuamente lo smartphone come hotspot è una pessima idea, soprattutto con le alte temperature. Va bene per un po', per un momento d'emergenza, ma non sempre. Ecco perché esistono dispositivi come questo di TP Link: dei potenti modem router super compatti, che porti sempre con te perché dotati di batteria integrata. Loro sono proprio progettati per essere usati per ore ed ore e non patiscono!

Anche questo dispositivo puoi usarlo in WiFi fino a 8 ore di fila, senza dover ricorrere alla ricarica. Tutto quello oche devi fare è inserire una SIM con un piano dati (ore ne propongono tanti con molti GB di traffico a prezzo ridicolo) e accenderlo. Si occuperà lui di creare una rete WiFi (proprio come quella di casa) dove collegare i tuoi dispositivi: fino a 10 contemporaneamente!

In tutto questo, non dimenticare il design di questa “saponetta” super tecnologica: è così bella che ha ricevuto il premio Red Dot Design. Un vero e proprio gioiellino tech, che porti con te in vacanza, in viaggio, ovunque. Navighi in Internet con tutta la potenza dell'LTE (la velocità dipende dalla ricezione di rete del posto, ovviamente) e non danneggi lo smartphone.

Per accaparrarti subito questa genialata di TP Link in sconto su Amazon a 37€ circa, tutto quello che devi fare è completare l'ordine prima che la promozione finisca. Se non vedi subito lo sconto, non preoccuparti: sarà automaticamente applicato prima del pagamento!

Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite sai servizi Prime. Attento però: pochi pezzi disponibili in promozione.