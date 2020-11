Quando ormai mancano solo un paio di giorni all’appuntamento con il Black Friday, anche Acer propone una serie di offerte sul proprio store ufficiale. Ce ne sono a decine: qui ci concentriamo su quelle più interessanti per chi è alla ricerca di un nuovo computer da utilizzare quotidianamente per la produttività, in ufficio oppure da casa in smart working.

Black Friday: sconti sui prodotti Acer

Partiamo dal notebook Swift 3 con display da 13,5 pollici, processore e Intel Core i7-1065G, 16 GB di RAM, SSD da 512 GB e scheda video NVIDIA GeForce MX350 dedicata acquistabile con uno sconto di 200 euro. Chi preferisce una soluzione desktop può puntare in direzione del modello Aspire TC con processore Intel® Core i7-9700, 8 GB di RAM, disco fisso da 1 TB e GPU NVIDIA GeForce GTX 1650 proposto anche in questo caso con uno sconto di 200 euro. Stesso discorso per l’all-in-one S 24 con Intel Core i5-8250U, Intel UHD Graphics 620, 8 GB di RAM, HDD da 128 GB: sempre sconto di 200 euro.

Per chi a Windows preferisce la piattaforma Chrome OS c’è la Chromebase con schermo touch da 23,8 pollici, Intel Core i5-8250U, 8 GB di RAM, SSD da 128 GB e Intel UHD Graphics 620 a -300 euro. Agli appassionati di gaming consigliamo invece di dare un’occhiata al Predator Orion 3000 in occasione a -400 euro per il Black Friday di Acer. Per tutte le altre offerte consultare il catalogo sullo store ufficiale.