Acer SA270: monitor ultrasottile a 150 euro su Amazon

Amazon propone oggi uno sconto del 17% sul monitor Acer SA270 da 27 pollici. La migliore caratteristica del prodotto è senza dubbio l’estetica, in quanto possiede cornici molto sottili e soprattutto uno spessore ridotto al minimo. Il prezzo del monitor è molto basso: solo 149,90 euro.

Acer SA270: monitor ultrasottile da 27 pollici

Il monitor Acer SA270 utilizza un pannello IPS, quindi l’utente può sfruttare gli ampi angoli di visualizzazione (178 gradi in orizzontale e verticale) tipici di questa tecnologia per vedere immagini nitide anche da posizione decentrata. Come detto, la diagonale dello schermo è 27 pollici, mentre la risoluzione è full HD (1920×1080 pixel). Il refresh rate è pari a 75 Hz.

La cornici sono molto sottili su tre lati (ZeroFrame). Lo spessore del monitor è di appena 6,6 millimetri. La base ha invece un superficie a cerchi concentrici. Il design è senza dubbio è uno degli aspetti migliori del prodotto. L’utente può inclinare il monitor tra 5 e 15 gradi. Manca purtroppo la regolazione in altezza. Sul retro ci sono le porte VGA e HDMI.

Oltre al supporto per AMD FreeSync, Acer offre tre tecnologie proprietarie: Flickerless elimina lo sfarfallio delle immagini; BlueLightShield riduce l’emissione della luce blu; ComfyView riduce la quantità di luce riflessa sul display.

Il monito Acer SA270 può essere acquistato su Amazon al prezzo di 149,90 euro, invece di 179,90 euro (sconto del 17%).