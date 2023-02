Acer Wireless Mouse a soli 13,99 euro? Va assolutamente preso!

Stanchi del solito mouse pesante e scomodo da utilizzare? Amazon ha quello che fa per voi, con un’offerta imperdibile che non potete farvi sfuggire! Con uno sconto del 30%, avrete a soli 13,99 euro Acer Wireless Mouse. Un mouse leggero, portatile, senza fili e silenzioso, adatto a tutti.

Acer Wireless Mouse, caratteristiche tecniche

La proposta di Acer è l’Acer Wireless mouse di dimensioni 9.52 x 5.8 x 3.42 cm con un peso di solo 55 grammi. Questo presenta un sensore ottico ad alta definizione che offre un controllo affidabile e reattivo a 1600 DPI, con una sensibilità 1,6 volte superiore a quella di mouse analoghi, per una navigazione rapida e fluida. Non mancano uno scorrimento silenzioso e la connessione wireless a 2.4 GHz con un ricevitore USB Plug-and-Play adatto sia per Chromebook che qualsiasi PC e Notebook fino a 10 metri di distanza.

Inoltre, non avrete problemi di filo in quanto il mouse non lo comprende. Presenta un design confortevole, comodo e piacevole, con impugnature laterali morbide per un miglior utilizzo sia destri che mancini ed è elegante grazie anche al suo colore nero. Inoltre grazie alla gestione intelligente dell’energia, questo mouse consuma molto meno rispetto ad altri, consentendo di utilizzarlo fino a un anno intero senza sostituire la batteria, già inclusa all’interno del pacco.

Insomma, si tratta di un mouse davvero incredibile e imperdibile, ottimo rapporto qualità/prezzo, infatti potrà essere vostro al prezzo di 13,99 euro anziché 19,99 euro. Inoltre, se siete clienti Amazon Prime, potrete beneficiare della spedizione veloce e averlo a casa in pochissimi giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.