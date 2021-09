Agenzia Cybersicurezza Nazionale: Nunzia Ciardi è vice direttore generale

Istituita nei mesi scorsi, l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) vedrà Nuncia Ciardi impegnata nel ruolo di vice direttore generale. La nomina è stata ufficializzata nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri, su proposta del presidente del Consiglio. Affiancherà il direttore Roberto Baldoni in carica dall'inizio di agosto.

Nunzia Ciardi nell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale

Già dirigente superiore della Polizia di Stato e direttore del Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni, ha alle spalle anni di esperienza nell'attività di contrasto al crimine informatico e finanziario, nonché alle pratiche illecite riconducibili a cyberterrorismo e pedopornografia online. In rappresentanza dell'Italia, partecipa anche alla European Union Cybercrime Taskforce di Interpol.

Quello affidatole è un compito tutt'altro che semplice, avendo a che fare con il costante emergere di minacce nuove ed evolute, legate tra le altre cose all'impiego di ransomware per mettere sotto scacco non solo i dati e le infrastrutture delle aziende, ma come abbiamo visto in più occasioni anche quelle di enti e istituzioni, senza dimenticare la necessità di far fronte ai pericoli legati al contesto pandemico che prendono corpo tra forum e chat, come di recente ha dimostrato l'azione attuata nei confronti del gruppo Guerrieri di Telegram.

Chiudiamo riprendendo gli obiettivi dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale: