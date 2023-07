Acqua e bevande friZZanti senza il peso del supermercato: SodaStream

Vuoi goderti una bevanda frizzante e rinfrescante in qualsiasi momento, senza dover correre al supermercato? Allora non puoi perderti l’incredibile Gasatore Terra MegaPack di Sodastream.

Lo trovi in offerta adesso su Amazon allo straordinario prezzo di 83,99€ grazie allo sconto del 16%. È l’occasione che aspetti da tempo, non lasciartela sfuggire e completa subito il tuo ordine.

Ricordati che con Amazon Prime lo ricevi a casa con una spedizione veloce e gratuita.

Trasforma l’acqua in una festa frizzante con Sodastream

Il Gasatore Terra MegaPack di Sodastream è un dispositivo all’avanguardia che trasforma l’acqua normale in acqua frizzante con un semplice tocco di un pulsante. Non dovrai più preoccuparti di portare a casa pesanti pacchi d’acqua o di dover riciclare tonnellate di bottiglie di plastica. Non solo acqua, puoi semplicemente riempire una bottiglia riutilizzabile di acqua e poi creare la tua bevanda scegliendo tra una vasta gamma di sciroppi e preparati.

Il funzionamento è semplice e veloce: basta avvitare il cilindro di gas al dispositivo, riempire la bottiglia d’acqua fino alla linea indicata, inserire e premere il pulsante per riempirla di bollicine. In pochi secondi, avrai una bevanda frizzante e rinfrescante pronta da gustare. Come puoi vedere basta veramente poco ed è facilissima da usare.

Inoltre è anche un’opzione ecologica e conveniente: riduci gli sprechi di plastica e risparmi denaro. Infatti con ogni cilindro di CO2 puoi preparare fino a 60 litri di bibite gassate.

Con l’acquisto ti viene fornito un cilindro di CO2 e tre bottiglie in PET: due da 1 litro ed una da 500 ml. Ricordati che dovrai usare esclusivamente queste bottiglie in quanto progettate apposta per questo dispositivo.

Corri su Amazon e acquista il Gasatore Terra MegaPack di Sodastream allo straordinario prezzo di 83,99€ grazie allo sconto del 16%.

Con Amazon Prime hai sempre spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.