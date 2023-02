Acquisizione Figma: Adobe sotto la lente dell'UE

In seguito alle richieste provenienti da 16 paesi, la Commissione europea ha deciso di esaminare attentamente l’acquisizione di Figma da parte di Adobe. L’obiettivo è verificare se possano esserci conseguenze negative per la concorrenza nel mercato dei software fotografici e delle whiteboard collaborative. Ovviamente la transazione non può essere conclusa senza l’approvazione dell’autorità antitrust.

Anche l’Italia vuole chiarimenti

Adobe ha annunciato l’acquisizione di Figma a metà settembre 2022. L’investimento ammonta a circa 20 miliardi di dollari. La startup è nota soprattutto per i prodotti dedicati al design e per gli strumenti di collaborazione. Secondo alcuni esperti del settore, l’azienda di San Jose ha acquisito un possibile concorrente, dopo aver notato che il software di Figma ha sottratto quote di mercato ad Adobe XD.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha avviato un’indagine a novembre 2022. La Competition and Markets Authority (CMA) del Regno Unito ha iniziato ad esaminare la transazione. Ora è il turno della Commissione europea.

Nel comunicato ufficiale è scritto che l’operazione non raggiunge le soglie previste per l’invio obbligatorio della notifica all’autorità, ma gli stati membri possono chiedere di esaminare un’acquisizione se ritengono che possa limitare la concorrenza in specifici mercati.

La richiesta è quindi arrivata da Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Islanda, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia e Svezia. Adobe dovrà quindi notificare la transazione e ottenere l’approvazione della Commissione europea. Ciò non esclude un’eventuale indagine approfondita.

