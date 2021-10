Acquista Adobe Lightroom con 1TB di spazio cloud e ricevi il codice via mail

Adobe Lightroom – da non confondere con il simile Adobe Lightroom Classic – è uno fra i migliori software di editing foto del settore, utilizzato da migliaia di professionisti ogni giorno. La licenza, acquistabile direttamente su Amazon, è dalla durata di un anno e offre 1TB di spazio di archiviazione in cloud al prezzo di 145,52 euro. Una volta completato l'acquisto, Amazon invierà un link ed un codice di attivazione via e-mail: basterà accedere con il proprio ID di Adobe (o crearne uno nuovo) ed inserire il codice ricevuto per scaricare il programma.

Adobe Lightroom vs Adobe Lightroom Classic: qual è la differenza?

I due software, dal nome piuttosto simile, tendono ad essere spesso confusi fra loro. Facciamo chiarezza: Adobe Lightroom Classic è ottimizzata principalmente per flussi di lavoro basati su desktop, compresa l'archiviazione di fotografie ed immagini su disco locale, ovvero in cartelle presenti sul proprio computer. Adobe Lightroom, al contrario, è un servizio basato principalmente su cloud (ben 1TB di spazio disponibile acquistandolo da Amazon) e funziona sinergicamente su desktop, mobile e web, che condividono lo spazio di archiviazione online in cui sono caricate tutte le nostre immagini. Ciò comprende, ovviamente, anche una funzione di backup dei file originali ad alta risoluzione. Sarà possibile perciò accedere ai propri scatti ovunque ci si trovi.

Adobe Lightroom, le funzionalità

Grazie a cursori predefiniti e semplicissimi da utilizzare, è possibile modificare i propri scatti velocemente e soprattutto ovunque ci troviamo. Non importa quale dispositivo utilizzi: che sia il tuo smartphone, tablet, web oppure desktop, tutte le modifiche verranno automaticamente sincronizzate in cloud. Compreso nel prezzo ci sono anche Adobe Spark, un pratico tool che consente di creare immagini oppure brevi video di grande impatto per i propri social media, Adobe Portfolio, Photoshop Express e Photoshop Camera, per scattare direttamente da telefonino. Numerose, poi, le funzioni di editing foto: dalla regolazione della temperatura all'ottimizzazione dei colori, effetti cinematografici, pennelli, e tante altre risorse.

La licenza annuale di Adobe Lightroom è in vendita al prezzo di 145,52 euro e comprende 1TB di spazio cloud.