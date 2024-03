Acquista Fitbit Charge 6 al 13% in meno su Amazon: affare al MINIMO STORICO

Cerchi una smartband ottima per tracciare la tua attività fisica e lo stato di salute in qualsiasi momento del giorno e non vuoi spendere troppo, trovando il migliore compromesso tra performance e prezzo accessibile? Su Amazon anche dopo gli sconti primaverili puoi trovare Fitbit Charge 6 a un ottimo prezzo, per la precisione a 139 euro e, credici o no, si tratta del minimo storico, disponibile per un periodo di tempo limitato!

L’affare di Fitbit Charge 6 su Amazon: le specifiche

La prima smartband prodotta da Fitbit dopo l’acquisizione da parte di Google è proprio Fitbit Charge 6, il cui design è invariato rispetto a quello visto nel modello precedente di quinta generazione. Cambiano tuttavia hardware e software, tramite ad esempio l’implementazione dell’algoritmo IA presente anche su Google Pixel Watch e l’integrazione delle app native della Grande G, con attenzione particolare a Google Maps, Google Wallet e YouTube Music.

Non mancano naturalmente un display touch dai colori sgargianti e sensori per il monitoraggio di sonno, SpO2, stress, temperatura cutanea, ECG e ciclo mestruale. Il risultato finale è una smartband capace di offrire tutto il necessario per tenere sotto controllo il proprio benessere psicofisico, per un massimo di 7 giorni con una singola ricarica.

Il costo, come già anticipato, è pari a 139 euro al posto di 159,95 euro. Il pagamento può essere completato a rate con Cofidis e la consegna avviene in un giorno se sei abbonato a Prime.