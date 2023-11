Acquista il telecomando vocale Alexa Pro per Fire TV in sconto su Amazon (-25%)

Il telecomando vocale Alexa Pro torna di nuovo in offerta su Amazon in occasione del Black Friday. Se hai un dispositivo Fire TV compatibile ma ti manca la possibilità di controllarlo da remoto con il dispositivo ad hoc, il gigante dell’e-commerce propone il suo ricambio al prezzo più basso di sempre durante la settimana di offerte più pazza dell’anno. Acquistalo a 29,99 euro finché disponibile!

Compra il telecomando vocale Alexa Pro su Amazon

Il telecomando vocale Alexa Pro serve proprio per controllare il tuo televisore con Fire TV integrato o lettore Fire TV da remoto – eccetto per il Fire TV Stick di prima generazione – anche con comandi vocali. Puoi premere il pulsante o chiedere direttamente all’assistente vocale Alexa di controllare i programmi da vedere, regolare il volume e persino gestire i dispositivi della tua casa intelligente. Se poi non trovi più il telecomando, basta dire “Alexa, trova il mio telecomando” e il remote emetterà un suono per dirti dove si trova!

Non mancano poi un nuovo pulsante di scelta rapida per accedere al menu Bluetooth sullo schermo e associare cuffie, e una pratica retroilluminazione per utilizzare facilmente il telecomando vocale Alexa Pro anche nelle stanze più buie.

Il prezzo, come detto in apertura, è pari a 29,99 euro al posto di 39,99 euro. La consegna viene assicurata in un giorno da Amazon ed è anche possibile aggiungere a carrello una custodia per telecomando fluorescente o color Rosso per rendere la periferica ancora più evidente.

