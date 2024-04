Acquista il visore Meta Quest 2 al 29% in meno su Amazon: AFFARE SPAZIALE

Fino al 5 maggio su Amazon potrai approfittare della Gaming Week per acquistare nuovo hardware, periferiche e accessori per PC e console: tra le tante offerte spicca soprattutto Meta Quest 2 al 29% in meno, sconto che porta il visore per realtà virtuale al minimo storico nella versione da 128 GB di archiviazione. Acquistalo ora e scopri i tanti mondi in VR con o senza computer!

Meta Quest 2 torna al minimo storico su Amazon

Con il visore Meta Quest 2 a questo prezzo potrai finalmente esplorare tantissimi universi alternativi virtuali sia per gioco, sia per lavoro. Viaggia per avventure horror o collabora con i tuoi colleghi in ambienti di lavoro mai visti prima grazie a questo headset all-in-one, con cui potrai accedere a oltre 250 titoli e applicazioni anche senza PC o console. Potrai quindi vivere un’esperienza senza alcuna interruzione, godendoti per di più audio posizionale 3D e hand tracking effettuato tramite le telecamere in bianco e nero in dotazione.

Pur essendo il predecessore del più recente Meta Quest 3, questo visore resta tutt’oggi eccezionale per attività social e di fitness senza precedenti, oltre che ludiche. Essendo disponibile a un prezzo più vantaggioso, potrebbe rivelarsi quindi il migliore acquisto per te, per addentrarti nella Virtual Reality.

Il cartellino da pagare scende quindi da 349,99 euro a 249,99 euro, con pagamento effettuabile anche a rate con Cofidis previa approvazione del tuo profilo. La consegna viene garantita in un giorno ai clienti abbonati a Prime, e il reso può essere richiesto entro 14 giorni.