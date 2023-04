Acquista senza pericoli con NordVPN

Acquistare online è comodo, veloce e pratico. Nondimeno, purtroppo è anche pericoloso. Cresce sempre di più il numero delle vittime che sono state truffate o che sono rimaste vittima di un furto dati, inclusi dettagli di pagamento, carte di credito o carte di pagamento. Ecco perché per proteggersi è necessario attivare NordVPN, ora in super promozione.

Grazie a questa VPN attiva su tutti i tuoi dispositivi puoi acquistare senza pericoli in internet e su qualsiasi shop online reale e verificato. I tuoi dati vengono immediatamente crittografati con una speciale crittografia di livello superiore così da renderli illeggibili a chiunque. Hacker, malware e cybercriminali non possono più far nulla contro di te.

La sua applicazione ufficiale è disponibile per tutti i sistemi operativi e browser così da proteggere qualsiasi attività sul web evitandoti rischi e pericolose conseguenze. Inoltre, può essere installata e attivata contemporaneamente su un massimo di 6 dispositivi. Così proteggi te stesso e tutta la tua famiglia da qualsiasi minaccia.

NordVPN: acquisti online sicuri e reali, senza sorprese

NordVPN è in grado di segnalarti siti eCommerce fasulli e di evitare che questi, per tuo errore, riescano a rubare i tuoi dati personali. Attivandola subito sui tuoi dispositivi hai un sistema di difesa professionale. Niente e nessuno sarà più in grado clonare la tua carta di pagamento o i tuoi dettagli bancari. Farai ogni cosa senza preoccuparti.

Addirittura, con Threat Protection hai in funzione un anti-malware speciale. Il suo compito è quello di bloccare attacchi malevoli dal web e verificare qualsiasi file in download per accertarsi che non sia infetto da virus e malware. Inoltre, il potente ad-blocker nasconde annunci pubblicitari, banner e pop up all’istante su siti internet e app.

NordVPN è una VPN completa e indispensabile perché in grado di trasformare ogni tua operazione online in qualcosa di sicuro ed efficiente. I suoi server forniscono una larghezza di banda illimitata per garantirti connessioni dati veloci e stabili oltre a uno streaming senza buffering e un gaming ancora più reattivo.

