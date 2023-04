NordVPN: perché oggi una VPN è INDISPENSABILE

Benvenuto nell’era digitale! Tutto ciò che fai online è comodo, veloce e sicuro? Bene per comodità e velocità, ma la sicurezza dipende solo da te. Perciò oggigiorno è indispensabile proteggersi con una buona VPN. Ma quale scegliere tra le tante disponibili sul mercato? Affidati a NordVPN, ora in offerta al 63% di sconto con 3 mesi extra.

Questo provider è tra i migliori nel settore perché include funzionalità specifiche in grado di proteggerti a 360 gradi dalle minacce online. Ogni volta che navighi per svolgere qualsiasi attività, consultare i social o acquistare, le tue informazioni così come le tue scelte e le tue preferenze vengono costantemente registrate.

Chi ti spia? Semplice, esistono alcune categorie più o meno pericolose. A volte ti imbatti in tracker che registrano le tue attività per poi fornire un profilo commerciale completo a chi vuole piazzarti davanti pubblicità mirate e selezionate in base alle tue preferenze.

Poi ci sono i cybercriminali che carpiscono più informazioni possibili per poi realizzare truffe così sofisticate che, in linea di massima, cercano di essere il più possibile su misura per te. Email di phishing, SMS di smishing o addirittura attacchi vishing. Con NordVPN dirai addio a tutto questo.

Prodotto Server Dispositivi supportati Funziona con Prova gratuita Server: 5400+ in 60 paesi Dispositivi supportati: fino a 6 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 3200+ in 65 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 700+ in 37 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 6500+ in 140 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: No Provala subito Recensione

NordVPN nasconde i tuoi dati fornendoti una privacy completa

Incluse in NordVPN, al 63% di sconto e 3 mesi extra, hai privacy e sicurezza complete, al 100%. Non ci sono margini di errore con questa VPN. I tuoi dati vengono fin da subito incanalati in un tunnel crittografato che li rende completamente anonimi, così che niente e nessuno possa risalire a te e alla tua identità digitale.

Addirittura, puoi attivare un’opzione che interrompe la connessione dati quando – per qualsiasi motivo – il tuo dispositivo si disconnette dai suoi server. Si tratta di una protezione in più che ti salverà da tantissime minacce e pericolose conseguenze.

