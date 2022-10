Action Cam 4K: offerta LAMPO assurda, la paghi solo 50€

Saremo veloci come lo è l’offerta di cui stiamo per parlarti: questa action cam da 20 megapixel di icefox con display touchscreen, stabilizzatore EIS, microfono integrato e impermeabile fino a 40 metri sotto l’acqua, la paghi soltanto 50€.

Esatto, tutto quello che devi fare è aprire la pagina ufficiale, applicare il coupon sconto che trovi sotto al prezzo già in offerta e completare l’ordine. Se sei un abbonato Prime hai la spedizione gratuita ed immediata: la riceverai a casa già domani.

Action Cam 4K a 50 euro: l’offerta folle di Amazon

Si tratta di un’occasione da non lasciarsi assolutamente sfuggire, anche perché parliamo di un’offerta lampo, questo significa che le scorte a disposizione sono pochissime e hanno già raggiunto l’80% delle richieste. Nelle prossime ore, dunque, potrebbe terminare e tu perdere questo incredibile sconto.

Siamo di fronte ad una action cam perfetta ovviamente per riprese estreme, capace di catturare video professionali in 4K e 60FPS, con prestazioni quattro volte superiori a quelle delle normali videocamere HD. Puoi anche ottenere fino a 20 scatti al secondo con l’obiettivo da 20 megapixel e usarla in profondità fino a 40 metri sott’acqua. Inoltre, grazie al controllo wireless da polso, puoi gestirla facilmente con il pulsante di controllo remoto.

Tutto questo, lo ripetiamo, a solo 50 euro se approfitti adesso dell’offerta lampo e del coupon sconto che trovi in pagina, da applicare prima del pagamento. Puoi farti un regalo che non dimenticherai mai.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.