Ad Observer: la FTC si schiera contro Facebook

La decisione di chiudere tutti gli account dei ricercatori della New York University è ormai diventata un vero e proprio autogol per Facebook. Dopo le critiche ricevute da Mozilla arriva ora la secca risposta della FTC (Federal Trade Commission) degli Stati Uniti.

FTC: Facebook dice il falso

Facebook ha deciso di interrompere la raccolta dei dati effettuata da alcuni ricercatori della New York University, chiudendo tutti i loro account e bloccando l'accesso alla piattaforma dell'estensione Ad Observer. Secondo l'azienda di Menlo Park, ciò è avvenuto tramite la tecnica dello scraping, quindi senza informare gli utenti e violando i termini del servizio. Nel comunicato ufficiale del 3 agosto viene inoltre specificato che la decisione rispetta l'ordine della FTC.

Il riferimento è all'accordo da 5 miliardi di dollari sottoscritto a luglio 2019 da Facebook in seguito alle accuse di violazione della privacy. Samuel Levine, Direttore del Bureau of Consumer Protection (BCP) della FTC, ha scritto una lettera a Mark Zuckerberg per evidenziare che quanto riportato nel comunicato è falso.

L'obiettivo dell'agenzia governativa è proteggere la privacy delle persone. Proteggere le pratiche pubblicitarie mirate dal controllo esterno è esattamente l'opposto. Facebook aveva tra l'altro promesso la massima trasparenza, fornendo informazioni immediate al BCP. Invece non è arrivata nessuna comunicazione in merito al blocco di una ricerca accademica, per il quale l'accordo con la FTC è stato utilizzato come giustificazione.

Levine sottolinea che quell'accordo prevede anche alcune eccezioni nel caso di ricerche effettuate per interesse pubblico.