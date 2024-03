Adattatore 7-in-1: hub USB definitivo a soli 13€

L’occasione è di quelle da cogliere al volo: in sconto a soli 13 euro, l’adattatore 7-in-1 del marchio BENFEI può essere considerato lo hub USB definitivo, da tenere sulla scrivania o da portare sempre con sé, nello zaino o nella custodia del notebook. Non sappiamo fino a quanto rimarrà disponibile l’offerta in corso su Amazon.

BENFEI, lo sconto sull’adattatore 7-in-1

Quali sono le porte incluse? Tre USB 3.0 Type-A, una USB-C con supporto alla tecnologia Power Delivery per l’alimentazione e la ricarica dei dispositivi (con potenza fino a 60 W), uno slot HDMI per il segnale video con risoluzione massima 4K Ultra HD, un lettore di schede in formato SD e un altro per le microSD. La connessione con il computer e con gli altri device compatibili (inclusi i tablet della linea iPad) avviene tramite il cavo USB-C integrato. La velocità di trasmissione dei dati può arrivare fino a 5 Gbps. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

Oggi è in sconto al prezzo ifnale di soli 13 euro. Si tratta di un’occasione da cogliere al volo, considerando anche le migliaia di recensioni positive scritte dai clienti dell’e-commerce che hanno già avuto modo di metterlo alla prova, con un voto medio molto alto pari a 4,4/5 stelle.

Il prodotto è venduto dallo store ufficiale del marchio e spedito da Amazon con la consegna gratuita in un solo giorno (riservata agli abbonati Prime). Vale a dire che se effettui subito l’ordine entro domani sarà a casa tua, senza spese aggiuntive per il trasporto.