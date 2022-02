Addio adattatori: bastano solo 20 euro con questo HUB USB-C

Puoi smetterla di acquistare piccoli adattatori con il rischio di smarrirli o dimenticarli, con l’HUB USB-C Lemorele 6 in 1. Si tratta di un accessorio piuttosto compatto che consente di ottenere tutta la connettività di cui hai bisogno sempre a portata di mano che oggi raggiunge il suo minimo storico su Amazon a soli 21 euro.

HUB USB Type-C Lemorele 6 in 1: caratteristiche tecniche

Il design propone una scocca monoblocco realizzata completamente in lega di alluminio così da agevolare la dissipazione del calore. Questo perché non manca una porta USB Type-C con supporto al Power Delivery fino a 100W. Potrai collegare l’alimentatore del computer direttamente all’HUB in modo da avere la ricarica per il computer ed eventuali dispositivi mobili. All’interno integra anche un microchip di sicurezza che protegge da sovratensioni, sovracorrenti, cortocircuiti e surriscaldamento. Da questo punto di vista oltre che pratico, è un dispositivo sicuro da portare sempre con sé nella borsa o nello zaino del computer.

Naturalmente, non mancano le porte USB, in particolare sono tre e tutte con specifica USB 3.0 ad alta velocità. Il loro bandwidth da 5Gbps consente di effettuare rapidamente backup e trasferimenti su periferiche esterne come hard disk, SSD o pendrive. È presente anche un’uscita HDMI che consente di collegare un secondo monitor, sia in mirroring che in estensione, con una risoluzione massima di 4K. Uno degli aspetti più interessanti è la funzione OTG che permette di utilizzare l’HUB anche con i dispositivi mobili come smartphone e tablet. Un accessorio decisamente flessibile, ideale per avere tutta la connettività possibile per qualsiasi attività, soprattutto quella professionale.

Grazie ad uno sconto del 15%, l’HUB USB-C Lemorele 6 in 1 è disponibile su Amazon a soli 21,24 euro con spedizione Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.