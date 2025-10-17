Addio all'app di Messenger per computer Windows e Mac

Meta ha deciso di mandare in pensione le versioni Windows e macOS di Messenger. Vale a dire che a breve smetteranno di funzionare, rimbalzando gli utenti verso l’interfaccia web del servizio. La comunicazione è giunta attraverso le pagine del supporto ufficiale, senza un vero e proprio annuncio.

Meta ferma le app desktop di Messenger

L’azienda ha inoltre confermato alla redazione di TechCrunch che la data da cerchiare in rosso sul calendario per lo stop è quella del 15 dicembre 2025, dunque tra meno di due mesi. Ecco quanto si legge in un documento del centro assistenza.

L’app Messenger per Mac non sarà più supportata. Dopo la disattivazione, non potrai più accedere a questa app e ti reindirizzeremo automaticamente all’utilizzo del sito web di Facebook per i messaggi.

Gli utenti vedranno comparire una notifica in-app quando inizierà la procedura di disattivazione. A quel punto avranno 60 giorni di tempo per continuare a inviare e ricevere messaggi attraverso il software, dopodiché non sarà più possibile farlo.

Ti incoraggiamo a eliminare l’app, perché non sarà più utilizzabile.

Meta avvisa inoltre che per essere certi di non perdere la cronologia dei messaggi è necessario verificare di aver attivato l’opzione “Archiviazione protetta” tra le impostazioni (all’interno della sezione “Privacy e sicurezza”, alla voce “Chat con crittografia end-to-end”). Così verrà effettuato il backup.

Chi utilizza Messenger, ma senza un account Facebook, sarà reindirizzato su messenger.com. Lì potrà continuare a utilizzare il servizio con la stessa modalità, senza alcun punto di contatto con il social network.

Non è difficile immaginare che molti rimarranno delusi e amareggiati dalla decisione, che va a impattare direttamente sulle loro abitudini. Il motivo non è stato spiegato, ma con tutta probabilità Meta si è resa conto che il gioco non vale più la candela, forse per via di una base utenti non sufficientemente ampia per giustificare il lavoro necessario a mantenere aggiornate le applicazioni desktop.