Dire addio al Canone Rai è semplice e legale con questo metodo

L’arrivo del 2023 sembra spaventare i più. Le novità in cantiere non sono di certo piacevoli e potrebbero nascondere brutte sorprese. Quella che sta preoccupando maggiormente riguarda proprio il Canone Rai, una delle tasse molto odiate dagli italiani.

Secondo le indicazione dell’Unione Europea, da gennaio 2023 non potrà più essere integrata nelle bollette. Questo per garantire una corretta concorrenza del mercato libero per la fornitura di energia elettrica. Infatti, le linee guida UE definiscono il Canone TV in bolletta un onere improprio.

Se a un primo sguardo questa notizia può sembrare affascinante a chi sta già pensando di poter tornare a evadere la tassa, approfondendo la situazione le cose si stanno rivelando più complicate del previsto, e i pericoli riguardano proprio l’evasione.

Infatti, con l’introduzione del Canone Rai nella bolletta della luce, lo Stato Italiano era riuscito a ridurre il livelli di evasione. Ora invece, la ricerca di un nuovo metodo di riscossione che non riporti tutto alla situazione pre 2016 potrebbe essere l’occasione per aumentare il costo dell’abbonamento radiotelevisivo italiano.

Canone Rai: come non pagarlo per sempre e in modo legale

Esiste però un metodo per non pagare il Canone Rai definitivamente e in modo legale. A meno che tu non abbia già compiuto 75 anni e il tuo reddito annuo non sia inferiore a 8.000 euro, dovrai sbarazzarti di tutti gli apparecchi che in casa tua sono dotati di un sintonizzatore TV.

Infatti, secondo quanto indicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate, c’è una possibilità aperta a chiunque. In pratica, tutti coloro che sono intestatari di un’utenza elettrica domestica, ma che non possiedono un televisore o decoder possono inviare il Modulo di Esenzione dal Canone Rai.

