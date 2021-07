Addio gas: l'accendino elettrico costa meno di 10€

Se hai smesso di fumare, o se non hai mai iniziato, hai una cosa e te ne manca un'altra. Quel che hai è un grande merito. Quel che ti manca è un accendino in casa. A volte, però, un accendino potrebbe tornare utile, anche se hai scelto l'induzione e i piani cottura non usano più il gas. A questo punto non resta che eliminare il gas anche dall'accendino e far tuo un accendino elettrico XIMU: 9,98 euro solo per oggi e una buona idea che durerà per molto tempo.

L'accendino elettrico

L'accendino elettrico è in grado di garantire fino a 100-150 utilizzi con una sola ora di ricarica: contiene una batteria ed una presa USB per la ricarica e rappresenta un'evoluzione interessante di quel che è il tradizionale accendino stile BIC o Zippo comunemente usati.

Nessun problema di vento, nessuna fiamma esposta: soltanto un doppio arco attivato elettricamente all'apertura dell'accendino, con un indicatore di batteria a calcolare quanta autonomia rimanga prima della prossima ricarica.

Niente gas, niente combustibile fossile: la decarbonizzazione passa anche da queste piccole grandi abitudini.