Addio a Gordon Moore, co-fondatore di Intel

Intel e la Gordon and Betty Moore Foundation hanno comunicato che Gordon Moore è morto all’età di 94 anni. Il decesso è avvenuto ieri sera nella sua abitazione alle Hawaii. Il co-fondatore di Intel era l’ultimo membro ancora in vita della cosiddetta Intel Trinity che includeva anche l’altro co-fondatore Robet Noyce e Andrew Grove, terzo dipendente e terzo CEO dell’azienda. Oltre che per il suo importante contribuito allo sviluppo dei chip, Moore è noto per la famosa legge.

Gordon Moore (1929-2023)

Gordon Moore è nato il 3 gennaio 1929 a San Francisco. Ha conseguito la laurea in chimica nel 1950 e un dottorato in chimica nel 1954. Nel 1956 è stato assunto dalla Shockley Semiconductor, ma un anno dopo ha lasciato l’azienda insieme ad altri sette dipendenti per fondare la Fairchild Semiconductor. Nel 1965 ha scritto l’articolo sul futuro dell’elettronica, prevedendo che il numero di transistor in un circuito integrato sarebbe raddoppiato ogni anno. La previsione è nota come legge di Moore.

Nel 1968 ha fondato NM Electronics (successivamente diventata Intel) insieme a Robert Noyce. Nel 1975, quando è diventato Presidente, Moore ha aggiornato la sua legge, stimando che il numero di transistor sarebbe raddoppiato ogni due anni per i successivi 10 anni. Nel 1979 è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione e CEO, carica lasciata ad Andrew Grove nel 1987.

Moore ha lasciato Intel nel 2006 per dedicarsi alle attività filantropiche. Insieme alla moglie Betty Irene Whitaker (sposata nel 1950) ha fondato nel 2000 la Gordon and Betty Moore Foundation che ha donato finora oltre 5,1 miliardi di dollari per supportare ricerca scientifica, conservazione ambientale e cure mediche.

L’attuale CEO Pat Gelsinger ha ricordato Moore con queste parole: