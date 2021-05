La stampa 3D di Carbon per le scarpe Adidas 4DFWD

Non sono delle semplici scarpe per il running, le nuove Adidas 4DFWD appena annunciate dal brand sono il frutto di una collaborazione con Carbon, nome celebre nell’ambito della stampa 3D. L’obiettivo è quello di offrire agli atleti professionisti un paio di calzature realizzato appositamente sulla base delle loro caratteristiche ed esigenze, in modo da supportarne le performance.

Adidas 4DFWD, powered by Carbon

Il segreto è nell’intersuola in lattice, creata facendo leva sulla tecnologia Digital Light Synthesis. La fase di progettazione è durata complessivamente 18 mesi, coinvolgendo anche i ricercatori della University of Calgary, trascorsi tra la messa a punto del software delegato alla creazione del modello da stampare e un’intensa attività di ricerca sui materiali da impiegare. Debutteranno a luglio e saranno indossate da alcuni dei partecipanti alle Olimpiadi di Tokyo.

La struttura reticolare ottenuta aiuta il movimento in avanti quando compressa verso il basso. Questo favorisce l’avanzamento dell’atleta, grazie anche a una riduzione delle forze che contribuiscono a frenarlo. Le performance sono ritenute di gran lunga superiori rispetto a quelle di soluzioni dello stesso tipo già testate in passato, anche da Adidas.

Un’ennesima dimostrazione di come la tecnologia legata alle stampanti 3D abbia potenziali applicazioni che vanno ben oltre il contesto domestico e quello della prototipazione industriale, come sottolinea la stessa Carbon.