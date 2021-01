La statunitense Formlabs annuncia oggi il debutto di Fuse 1, la prima stampante 3D industriale da banco di tipo SLS (sinterizzazione laser selettiva). Un prodotto destinato a integrarsi nel flusso di lavoro di ingegneri, progettisti e produttori.

Fuse 1 è la nuova stampante 3D SLS di Formlabs

Punto di forza la tecnologia Surface Armor oltre al tasso di rigenerazione della polvere del 70% per ridurre i costi operativi. Queste le parole di Max Lobovsky, CEO e co-fondatore di Formlabs.

La Form 1 dieci anni fa ha ridefinito la stampa stereolitografica (SLA) per l’industria della produzione additiva, e ora Fuse 1 offre lo stesso standard di affidabilità e accessibilità che i clienti di Formlabs si aspettano dalla stampa 3D industriale. La stampa 3D SLS non dovrebbe essere riservata esclusivamente a chi ha grandi budget, ma deve essere accessibile a tutti, dalla startup ai grandi produttori, così che ogni società possa beneficiare della libertà di progettazione e dell’elevata produttività offerta dalla stampa 3D SLS.

Presentati inoltre il sistema di post-elaborazione Fuse Sift per Fuse 1 e la Nylon 12 Powder, il primo materiale in polvere di Formlabs per Fuse 1. Queste le principali caratteristiche della stampante:

una camera di stampa modulare che consente di stampare continuamente e riduce i tempi di inattività;

tecnologia Surface Armor in attesa di brevetto che crea un guscio semi-sinterizzato per proteggere la superficie della parte durante la stampa;

capacità di stampare con polvere fino al 70% riciclata;

tasso di rigenerazione del materiale, rapporto minimo di polvere fresca richiesta per la stampa del 30% per uno spreco minimo di materiale.

La nuova Fuse 1 di Formlabs è già disponibile al prezzo di 14.999 euro.