Form 3BL, la stampante 3D per medici e odontoiatri

Il catalogo di stampanti 3D offerto da Formlabs si arricchisce oggi di un nuovo modello, Form 3BL, destinato all’ambito medico e a quello odontoiatrico. Un’unità progettata e ottimizzata per la lavorazione dei materiali biocompatibili. Insieme a Form 3L (annunciata lo scorso anno) per i grandi formati l’azienda espande così la propria linea basata sul principio della stereolitografia.

Stampanti 3D: Formlabs presenta Form 3BL

Form 3BL è in grado di stampare modelli anatomici su scala umana. In questo modo gli operatori sanitari possono ad esempio rispettare i brevi tempi di consegna necessari per produrre le guide chirurgiche personalizzate che vengono utilizzate per migliorare l’assistenza e ridurre il tempo trascorso in sala operatoria. Queste le parole di Max Lobovsky, CEO e cofondatore di Formlabs.

Le nostre stampanti di grande formato sono pronte ad avere lo stesso effetto dirompente sul settore della stampa 3D del nostro lancio della Form 1. Le aziende che hanno dominato la stampa di grande formato negli ultimi vent’anni non hanno avuto l’innovazione e l’agilità necessarie per far avanzare il settore della stampa 3D. In Formlabs lo stiamo cambiando. Con la Form 3L e la Form 3BL, stiamo mettendo questa potente tecnologia a disposizione di un intero nuovo gruppo di utenti a un prezzo accessibile pur mantenendo una qualità professionale.

Il volume di stampa arriva a 33,5x20x30 cm. Form 3BL è già in pre-ordine al prezzo di 12.999 euro con la consegna delle prime unità prevista dal mese di ottobre.

Presentati nell’occasione anche Form Wash L e Form Cure L, sistemi di post-elaborazione automatizzati per stampe su larga scala, disponibili a partire dal prossimo anno.