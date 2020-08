Pitapaon, la scorciatoia verso la stampa 3D

Se la stampa 3D ti incuriosisce, o se stai pensando a come trasformarla in una opportunità, c’è una possibile scorciatoia ad un primo tentativo con il quale sperimentare questa nuova frontiera. Si tratta di uno sconto che eBay mette a disposizione per una moltitudine di dispositivi, ma tra i quali si potrà notare con una piccola ricerca come sia possibile trovare una moltitudine di stampanti 3D a disposizione.

PITAPAON, ecco come funziona

Lo sconto si concretizza attraverso l’applicazione di uno specifico coupon che abilita uno sconto del 10% su tutti i dispositivi elencati. Per poter abilitare lo sconto non si deve far altro che inserire l’apposito coupon “PITAPAON” durante la fase di pagamento, vedendo così l’offerta immediatamente abilitata tramite un taglio subitaneo del prezzo. Essendo il prezzo medio tra i 200 ed i 300 euro, l’uso del coupon significa un risparmio immediato di 20-30 euro su ogni singolo modello.

Queste sono le stampanti 3D sulle quali è possibile applicare il coupon: se ne possono trovare di varie misure e vari brand, aprendo dunque ad un’ampia scelta. Attenzione, però: grazie al coupon “PITAPAON” si può accedere altresì a laptop ed a molti smartphone, portando in certi casi lo sconto a valere ben di più: un’opportunità utile, che ognuno potrà pesare in base alle proprie necessità ed alle opportunità presenti sulla vetrina dell’offerta.