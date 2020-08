eBay, 10% di sconto su varie stampanti 3D

La stampa 3D ha visto ridursi non di poco i prezzi di ingresso a questa nuova realtà: nel giro dell’ultimo anno il prezzo medio delle stampanti si è abbassato a fronte di una moltitudine di offerte entry-level in grado di sposare la curiosità di quanti, desiderosi di arrivare alla creazione del proprio primo oggetto, hanno cercato una soluzione di facile utilizzo e dal minimo costo.

Ecco il codice per gli sconti sulle stampanti 3D

eBay ha in auge ormai da alcune settimane una offerta che anche in questa fine di agosto si ripete: -10% immediato per chiunque utilizzi il codice sconto PITAPAON sul marketplace. Non tutti i prodotti sono contemplati, ma il settore della stampa 3D è uno dei meglio rappresentati e mette in fila una lunga sequela di possibilità. Qui l’elenco completo dei prodotti in sconto, qui invece la pagina dedicata alla stampa 3D.

Si parte dalla Anycubic Mega Zero da 122 euro alla Mega X Dual Z-axis da 375 euro, passando per la New Creality Ender 3 Pro da 196,88 euro e molte altre declinazioni intermedie. I prezzi intermedi sono ancora da scontare, dunque per tutti è possibile cancellare il 10% grazie alla semplice introduzione del codice sconto PITAPAON in fase di pagamento.

A questi costi l’accesso alla stampa 3D, che sia per curiosità personale o per insegnare le prime erudizioni ad un ragazzino, sono del tutto accessibili e consentono di poter raggiungere i primi apprezzabili risultati. Si tratta, soprattutto di un modo intelligente di approcciare la materia, avendo la possibilità di capire le difficoltà del software, la ricchezza dei modelli disponibili e la varietà dei materiali utilizzabili per le proprie realizzazioni. La stampa 3D di alto livello potrà arrivare in un momento successivo, quando il collo di bottiglia non saranno più le proprie competenze, ma lo strumento utilizzato.