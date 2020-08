Stampanti 3D: XYZ Da Vinci Nano in offerta

Compatta e leggera, ottima per sperimentare con la tecnologia della stampa in tre dimensioni: oggi XYZ Da Vinci Nano è acquistabile sullo store Mediaworld al prezzo di 233,99 euro anziché a 259,00 euro come proposto dal sito ufficiale. Permette di creare modelli con dimensioni massime pari a 120x120x120 mm e si interfaccia sia con i computer Windows sia con quelli basati sul sistema operativo macOS.

L’offerta di Mediaworld sulla stampante XYZ Da Vinci Nano

Compatibile con i materiali PLA, PETG e Tough PLA, pesa solo 4,7 Kg e garantisce una velocità fino a 70 mm/s nella creazione degli oggetti. Il software XYZmaker Suite è fornito in dotazione così da potersi immergere fin da subito nell’affascinante mondo della produzione additiva.

Acquistando la stampante 3D su Mediaworld al prezzo di 233,99 euro è possibile scegliere tra il ritiro gratuito in uno dei negozi della catena presenti su tutto il territorio oppure la consegna a domicilio aggiungendo 9,99 euro alla spesa.