Adobe, 40% di sconto sulle applicazioni Creative Cloud

Se lavori nel mondo della grafica o di qualsiasi altro settore creativo, avrai sentito sicuramente parlare di Adobe Photoshop, Illustrator o Premiere Pro. Questi software professionali fanno infatti parte di una suite sviluppata dall’azienda statunitense, che prende il nome di Adobe Creative Cloud. Si tratta di una raccolta che include oltre venti programmi studiati per il mondo della progettazione grafica, fotografia, montaggio video, sviluppo web, social media ed esperienza utente. Il vantaggio della suite è la possibilità di avere a disposizione un vasto catalogo di software e alcune risorse esclusive come famiglie di font, immagini e video in alta qualità gratuiti, plugin e tanto altro. Adobe Creative Cloud si trova al momento in offerta scontato del 40%, ovvero pari a 36,59 euro al mese (invece di 60,99 euro) per il primo anno di abbonamento.

Adobe Creative Cloud: cinque software che potrai ottenere

Fra gli oltre venti software disponibili, alcuni sono più noti mentre altri rientrano in categorie piuttosto “di nicchia”. Ecco cinque programmi che otterrai sottoscrivendo un abbonamento – scontato – ad Adobe Creative Cloud.

Photoshop – Il programma di editing fotografico più famoso. Elabora, crea o modifica immagini, realizza grafiche e progetti artistici per social media oppure siti web. Disponibile per PC e iPad.

Illustrator – Il software per eccellenza dei graphic designer. È utilizzato per produrre grafiche vettoriali e illustrazioni come loghi, infografiche o disegni. Disponibile sia per PC che per iPad.

InDesign – Con questo programma potrai progettare disegni e layout per la stampa ed il publishing digitale.

Premiere Pro – Il programma di editing video fra i più famosi che ti permette di realizzare video e filmati dal taglio professionale.

XD – Forse meno diffuso, ma ottimo per lo sviluppo web. Progetta, sviluppa prototipi e condividi esperienze utente per web, mobile e molto altro.

Come abbiamo già anticipato, Adobe Creative Cloud include anche strumenti extra per tutti i suoi utenti. Ad esempio la scheda “Stock e Marketplace”, che ti permette di accedere a migliaia di Adobe Font, nonché a raccolte di risorse in alta qualità gratuite e a pagamento. Troverai, inoltre, anche utili plugin e integrazioni per semplificare i flussi di lavoro.

Sottoscrivendo un abbonamento, in offerta speciale – lo ricordiamo – al 40% di sconto pari a 36,59 euro / mese, potrai accedere alle Librerie Creative Cloud in cui organizzare colori, stili di carattere, loghi, immagini e altri materiali utili da consultare quando vuoi e condividere con chiunque. Un’altra funzione extra, inclusa e molto utile, è Adobe Portfolio. Si tratta di un’applicazione che ti permette di realizzare fino a cinque siti web personalizzati (anche se non sai codificare con HTML o CSS) con hosting gratuito incluso. A questo link potrai accedere allo sconto immediato del 40% e visualizzare tutto ciò che Adobe Creative Cloud ha da offrire.

