Adobe annuncia Firefly Image 5 e nuovi tool AI

Durante la conferenza MAX 2025, Adobe ha annunciato il nuovo Firefly Image Model 5 e diversi tool AI per la creazione di contenuti professionali. L’azienda californiana ha inoltre svelato l’anteprima di un agente AI (Project Moonlight) e nuove funzionalità AI per le applicazioni di Creative Cloud.

Firefly Image 5 e tool AI

La prima novità annunciata da Adobe è Firefly Image Model 5. Il nuovo modello text-to-image, disponibile in beta pubblica, consente di generare immagini fotorealistiche con risoluzione massima di 4 megapixel a partire da una descrizione in linguaggio naturale. Può generare anche ritratti realistici di persone con precisione anatomica.

Firefly Image Model 5 unisce inoltre la generazione e l’editing delle immagini. Il nuovo strumento Prompt to Edit consente agli utenti di descrivere tramite testo come desiderano modificare un’immagine, mentre Layered Image Editing (in fase di sviluppo) permetterà una composizione precisa e coerente.

Adobe ha aggiunto nuovi modelli di terze parti, tra cui ElevenLabs Multilingual v2 (genera voci fuori campo) e Topaz Bloom (upscaling delle immagini), insieme ai Firefly Custom Models (beta privata) nell’app Firefly che permettono ai creatori di personalizzare i modelli caricando asset di cui possiedono i diritti.

Project Moonlight (beta privata) è invece un agente AI che consente di creare nuovi contenuti a partire da una descrizione. Può essere ad esempio usato per avviare campagne sui social media. Adobe sottolinea che funziona come un direttore d’orchestra, in quanto sfrutta le capacità dei singoli assistenti AI presenti nelle applicazioni per generare immagini, video e post.

Adobe ha inoltre svelato vari tool AI per generare e modificare i contenuti. Generate Soundtrack (beta publica) genera tracce strumentali con il modello Firefly Audio, mentre Generate Speech (beta pubblica) genera voci fuori campo in diverse lingue. Infine, Firefly video editor (beta privata) è un editor multitraccia.

L’azienda californiana ha anche annunciato nuove funzionalità AI per alcune app Creative Cloud, tra cui Photoshop, Premiere e Lightroom.