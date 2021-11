Adobe Creative Cloud: 40% in meno su pacchetto Adobe per Cyber Monday

Anche durante il Cyber Monday di quest’anno Adobe rilancia una grande offerta sul pacchetto completo di servizi. Adobe Creative Cloud, piano in abbonamento contenente tutte le app della società, è per oggi disponibile al 40% in meno rispetto al prezzo di listino. In altre parole, si parla di 36,59 Euro al mese per il primo anno. Se vi servono software come Photoshop, Premiere, Illustrator o altri ancora, dunque, non perdete questa occasione!

Adobe Creative Cloud: i dettagli della promo Cyber Monday

Se siete appassionati di fotografia, stampa, oppure professionisti nel mondo del design e del videomaking, questa offerta non dovrete davvero perdervela. Adobe Creative Cloud è infatti la soluzione più completa sul mercato per accedere a software tecnici del settore. Non sono particolarmente facili da usare; tuttavia, sono ricchi di funzionalità per soddisfare le esigenze di tutti.

All’interno del pacchetto in abbonamento, questi sono i servizi inclusi:

Acrobat Pro

Acrobat Reader

Photoshop

Photoshop Express

Photoshop Camera

Illustrator

InDesign

Premiere Pro

Premiere Rush

After Effects

Lightroom

Lightroom Classic

Lightroom Web

XD

Audition

Animate

Capture

Character Animator

Dreamweaver

Dimension

InCopy

Fresco

Bridge

Media Encoder

Aero

Adobe Scan

Fill & Sign

Potrete quindi modificare fotografie, video, occuparvi del montaggio di film amatoriali e professionali. I programmatori potranno creare prototipi di pagine Web osservando come si adattano su PC e smartphone. O ancora, troverete app per gestire PDF e produrre animazioni. Insomma, con Adobe Creative Cloud troverete ogni software utile in ambito grafica e non solo.

Se non volete pagare il singolo abbonamento per un’app soltanto, allora, potrete ottenere la licenza completa con Creative Cloud di Adobe a 36,59 Euro al mese per un anno intero. Potrete optare poi per il pagamento mensile o l’unica soluzione, spendendo così 438,92 Euro per un anno al posto di 731,85 Euro. Al contempo, gli studenti potranno accedere all’extra sconto del 20% che porta il prezzo finale a 15,86 Euro al mese per il primo anno, ovvero 189,37 Euro in unica soluzione. Entrambe le promozioni dureranno fino al 3 dicembre 2021.