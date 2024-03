Creative Cloud: sconti fino al 43% sui pacchetti Adobe

Addetti ai lavori nel campo della fotografia e della creazione dei contenuti, questa segnalazione è per voi: oggi potete approfittare di un risparmio fino al 43% per attivare un abbonamento agli strumenti Adobe come la suite Creative Cloud. È in corso la Festa delle Offerte di Primavera su Amazon, con offerte lampo e sconti eccezionali su migliaia di prodotti, anche nella categoria software.

Adobe Creative Cloud e non solo: gli sconti di oggi su Amazon

Si tratta delle soluzioni messe a punto dallo sviluppatore per i professionisti del settore, ma non solo, accessibili anche dagli appassionati. Ci sono programmi come Photoshop per il e Premiere Pro per il montaggio video, Illustrator per la grafica vettoriale e Acrobat Pro, potenziati dalle ultime novità introdotte a livello di intelligenza artificiale. Per altri dettagli rimandiamo alla descrizione completa.

Ecco le promozioni in corso, ognuno scelga il pacchetto più adatto a soddisfare le proprie esigenze. Ricordiamo che l’abbonamento annuale dà diritto alla ricezione di tutti gli aggiornamenti rilasciati dalla software house entro i prossimi mesi.

Creative Cloud (Standard, un anno per PC e Mac con codice di attivazione via email) in sconto del 43% a 447 euro invece di 787 euro;

(Standard, un anno per PC e Mac con codice di attivazione via email) in sconto del 43% a 447 euro invece di 787 euro; Creative Cloud Photography Plan (con 20 GB di spazio, un anno per PC e Mac con codice di attivazione via email) in sconto del 38% a 94 euro invece di 154 euro;

(con 20 GB di spazio, un anno per PC e Mac con codice di attivazione via email) in sconto del 38% a 94 euro invece di 154 euro; Express (Premium, un anno per PC, Mac e mobile con codice di attivazione via email) in sconto del 30% a 84 euro invece di 121 euro;

(Premium, un anno per PC, Mac e mobile con codice di attivazione via email) in sconto del 30% a 84 euro invece di 121 euro; Lightroom (con 1 TB di spazio, un anno per PC e Mac, codice di attivazione via email) in sconto del 31% a 99 euro invece di 145 euro;

Amazon ti invita a scoprire le Offerte di Primavera, fino al 25 marzo. Trova il tuo affare ideale su amazon.it/springdealdays: puoi partecipare all’evento anche senza un abbonamento Prime.