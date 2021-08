Adobe Creative Cloud: prezzo PAZZESCO, sconto INCREDIBILE

Tre, due, uno: a partire da questo momento hai 7 giorni di tempo per far tuo l'abbonamento annuale al pacchetto Adobe Creative Cloud Photography plan a soli 92,99 euro. Lo sconto su Amazon, decisamente unico nel suo genere, è pari al 40%, ossia ben 61,34 euro in meno rispetto al prezzo originario.

Adobe Creative Cloud Photography, guarda che sconto

Non si tratta certo di un blundle qualsiasi. Adobe Creative Cloud Photography plan, infatti, “include il servizio fotografico Lightroom CC per elaborare, organizzare, archiviare e condividere facilmente le tue foto da qualsiasi dispositivo e Photoshop CC per trasformare le tue immagini in tutto quello che ti suggerisce l'immaginazione“. Questo quanto compreso nel piano:

Lightroom

Lightroom Classic

Lightroom mobile

Photoshop desktop

Photoshop per iPad

Adobe Spark

Adobe Portfolio

Photoshop Express

Photoshop Camera

A tutto ciò si aggiungano ben 20GB di spazio di archiviazione cloud. Inutile cercare il piano con soli 10GB: costa di più di quello da 20, a dimostrazione di quanto interessante sia l'offerta odierna lanciata da Adobe.

Ad acquisto effettuato si riceve via mail un codice di attivazione: non resta che applicarlo sui software contemplati e dar così fondo alla propria creatività.

Ma non solo

Se sei appassionato del mondo Adobe hai anche un'altra e ancor più pazzesca opportunità. L'abbonamento standard per 12 mesi di Adobe Creative Cloud costa soltanto 529,99 euro, scendendo così di 242,86 euro (-31%) rispetto al prezzo fisso tradizionale. Un'incredibile occasione per mettere mano all'intero mondo Adobe per un anno intero.

Creative Cloud ti offre i servizi e le app migliori al mondo per progettazione, fotografia, video e sviluppo web. Grazie ai tutorial e ai modelli incorporati è facile partire subito con il piede giusto. Che tu sia un principiante o un professionista, avrai a disposizione tutto quello di cui hai bisogno per passare dal sogno alla realtà, ovunque ti senti ispirato.

Se vivi e respiri Adobe, non hai altra scelta che acquistare subito il codice d'attivazione: offerte simili non si ripetono.