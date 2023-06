Adobe Firefly disponibile anche per le aziende

Adobe ha annunciato durante il Summit EMEA 2023 che Firefly è disponibile anche per le aziende. La piattaforma che consente di generare immagini con l’intelligenza artificiale è stata introdotta a fine marzo in versione beta. Da fine maggio è integrata in Photoshop e presto potrà essere sfruttata all’interno di Google Bard.

Adobe Firefly per enterprise

Adobe Firefly for Enterprise consente a tutti i dipendenti aziendali di utilizzare il modello IA dell’azienda californiana per generare immagini che possono essere sfruttate per campagne di marketing, pubblicità sui social media o presentazioni con i clienti.

Gli utenti enterprise possono accedere a Firefly tramite app standalone, Creative Cloud (Photoshop e Illustrator), Adobe Express Manager e Adode Express (ex Adobe Spark). Quest’ultima consente di creare contenuti di elevata qualità, utilizzando la collezione di template, font, immagini Stock, video e musica. Il risultato finale può essere condiviso sui social media o salvato come immagine, video, PDF, logo, presentazione o volantino.

A differenza della versione consumer, Firefly for Enterprise permette di addestrare il modello IA con gli asset dell’azienda, in modo da includere il brand nelle immagini generate. Adobe sottolinea che non c’è nessun rischio di violazione del copyright perché l’addestramento di Firefly viene effettuato con le immagini di Adobe Stock.

Non è noto però il costo dell’abbonamento. Un dirigente ha tuttavia dichiarato che sarà fisso e basato sulle dimensioni dell’azienda. Adobe Firefly for Enterprise sarà disponibile nella seconda metà del 2023. Dal lancio di fine marzo sono state generate oltre 200 milioni di immagini, mentre gli utenti di Photoshop hanno generato oltre 150 milioni di immagini con la funzionalità Generative Fill.