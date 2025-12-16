 Adobe Firefly: editing video con prompt e nuovi modelli esterni
Adobe sta trasformando Firefly da semplice generatore di video AI a un vero editor che permette di modificare clip esistenti usando prompt di testo. E se Firefly non basta, ora si può usare anche FLUX.2 di Black Forest Labs e Topaz Astra. Adobe apre le porte ai modelli di terze parti, segno che la competizione nel mondo dell’AI video è feroce.

Adobe Firefly ora edita video con prompt e aggiunge modelli di terze parti come FLUX.2 e Topaz Astra

Fino ad ora, con Firefly si generava un video con un prompt e se qualcosa non piaceva, si ricominciava da capo. Un’inutile perdita di tempo. Con il nuovo editor video, annunciato in beta privata a ottobre e ora disponibile a tutti, è possibile modificare elementi specifici senza ricreare l’intera clip.

Si vuole cambiare il cielo da sereno a nuvoloso? Basta un prompt. Adobe ha integrato il modello Aleph di Runway per permettere questi aggiustamenti precisi e rendere l’editing video molto più flessibile.

Inoltre, ora c’è una visualizzazione della timeline che consente di regolare fotogrammi, suoni e altre caratteristiche come si farebbe in un editor video tradizionale. Non è più solo generazione pura, è editing vero e proprio con l’AI che dà una mano.

Le novità di Firefly Video

Con il modello Firefly Video di Adobe, ora si può caricare un fotogramma iniziale e un video di riferimento di un movimento della telecamera, e dirgli di ricreare quell’angolazione per il video su cui stai lavorando. È come dare all’AI un esempio da seguire. L’AI diventa uno strumento di precisione, non solo un generatore casuale.

Arrivano i modelli di terze parti

Adobe ha capito che non può fare tutto da sola. La competizione nel settore dell’AI video è agguerrita, con concorrenti che sfornano nuovi modelli ogni mese. Così ha deciso di integrare modelli di terze parti, e i primi ad arrivare sono FLUX.2 di Black Forest Labs per la generazione di immagini e Topaz Astra per migliorare la qualità dei video.

Con Topaz Astra, gli utenti possono aumentare la qualità dei video fino a 1080p o 4K. FLUX.2 sarà disponibile immediatamente su tutte le piattaforme Firefly, e gli utenti di Adobe Express potranno usarlo da gennaio. Adobe sta anche aggiungendo una funzione di bacheche collaborative.

Generazioni illimitate (ma solo fino a gennaio)

Per attirare gli utenti e fargli testare tutte queste novità, Adobe offre generazioni illimitate da tutti i modelli di immagini e dal modello Firefly Video agli abbonati ai piani Firefly Pro, Premium, 7.000 crediti e 50.000 crediti. L’offerta dura fino al 15 gennaio.

È il classico gancio per convincere gli utenti a provare. Una strategia di marketing vecchia quanto il mondo, ma efficace.

Fonte: Adobe

Pubblicato il 16 dic 2025

Tiziana Foglio
16 dic 2025
