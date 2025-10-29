Adobe Firefly può generare colonne sonore e voiceover per i video

Si ha un video da montare ma manca la colonna sonora. Si potrebbero passare ore a cercare musica royalty-free, sperando di trovare qualcosa che non suoni come l’ennesima traccia generica usata in mille altri progetti. Oppure si potrebbe pagare per licenze musicali e scoprire che il budget è evaporato prima ancora di iniziare. O, e questa è l’opzione che Adobe sta proponendo, si potrebbe semplicemente chiedere a un’intelligenza artificiale di creare una colonna sonora su misura, sincronizzata automaticamente, e soprattutto senza rischi legali.

Adobe lancia nuovi strumenti AI per creare colonne sonore personalizzate e voci fuori campo per i video (legalmente)

Si chiamano Generate Soundtrack e Generate Speech, i nuovi strumenti audio AI che Adobe ha appena lanciato in beta pubblica dentro l’app Firefly riprogettata. È l’ennesima incursione dell’intelligenza artificiale nel territorio creativo, ma stavolta con un vantaggio che poche altre aziende possono vantare: tutto il materiale di addestramento è utilizzato con licenze regolari. Ciò vuol dire zero rischi di copyright.

Con Generate Soundtrack basta caricare un video, l’algoritmo lo analizza, e genera quattro varianti di clip audio strumentali che si sincronizzano automaticamente con il filmato. Ogni clip può durare fino a cinque minuti, quindi niente sinfonie epiche da 20 minuti, ma per la maggior parte dei progetti video è più che sufficiente.

La parte interessante è che si può indirizzare lo stile della musica, lofi, hip-hop, jazz, ecc. È possibile scegliere tra preset predefiniti oppure usare l’interfaccia di prompt testuale per descrivere l’atmosfera desiderata: più sentimentale, più aggressiva, più misteriosa. E se non si sa da dove iniziare, l’AI suggerisce un prompt basato sul video caricato, così almeno si ha un punto di partenza invece di fissare un cursore lampeggiante chiedendosi cosa diavolo scrivere.

Ecco dove Adobe si distingue dalla concorrenza: Abbiamo acquistato musica e voci dai proprietari degli IP, ecco perché abbiamo la certezza di poterli offrire in modo commercialmente sicuro, ha detto Costin a The Verge. Non è una dichiarazione da poco, considerando che aziende come Suno e Udio, competitor diretti nel campo della musica generativa, sono ancora sotto processo per violazione di copyright e hanno ammesso di aver addestrato i loro modelli su materiali protetti senza permesso.

Certo, Generate Soundtrack è progettato solo per audio di sottofondo. Non crea canzoni complete con testo e struttura elaborata. Ma Adobe ha detto che sta lavorando su altri strumenti per offrire un’esperrienza più completa.

Generate Speech: 50 voci per narrare i video

Adobe ha anche lanciato Generate Speech, lo strumento per creare voci fuori campo a partire dal testo. Più di 50 voci diverse alimentate dal modello Firefly Speech di Adobe o da ElevenLabs. Supporto per più di 20 lingue, così è possibile creare narrazioni in praticamente qualsiasi mercato principale.

Inoltre, si possono regolare velocità, tono ed emozione. Si vuole una narrazione drammatica e lenta? Fatto. Serve qualcosa di energico e veloce? Nessun problema. È possibile anche correggere manualmente la pronuncia di nomi propri o parole che hanno variazioni regionali, perché l’AI è brava ma non ancora perfetta con tutti gli accenti e le sfumature linguistiche.

Firefly Video Editor, tutto in un unico posto

Come se non bastasse, Adobe sta sviluppando un editor video Firefly completo che combina tutti questi strumenti in un’unica applicazione basata su web. “Editor timeline multitraccia per generare, organizzare, tagliare e sequenziare clip,” è la descrizione ufficiale. In parole povere, un video editor dove si possono generare voci fuori campo, colonne sonore, titoli, tutto alimentato dall’AI, con editing fotogramma per fotogramma e preset di stile.

L’editor video Firefly sarà lanciato in beta privata il mese prossimo, il che significa che se si vuole provarlo ci si dovrà iscrivere a una lista d’attesa e sperare di essere tra i fortunati scelti da Adobe.