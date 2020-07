Adobe con IBM e Red Hat per il marketing

Oggi l’annuncio della stretta di mano che lega Adobe e IBM, così come la controllata Red Hat, in una partnership strategica finalizzata ad accelerare la Trasformazione Digitale di alcune realtà che operano in industrie dove è richiesta un’attenzione particolare alla gestione dei dati come quelle del settore bancario o dell’assistenza sanitaria.

Stretta di mano tra Adobe, IBM e Red Hat

L’obiettivo comune è quello di offrire software e soluzioni per il marketing così come per l’analisi delle informazioni in piena conformità a quanto previsto dalle normative vigenti, a partire dal GDPR. Queste le parole di Anil Chakravarthy, Executive Vice President e General Manager della divisione Digital Experience per lo sviluppatore di San Jose.

Ora più che mai le aziende stanno intensificando i loro sforzi per coinvolgere i clienti con modalità digitali. Siamo entusiasti di collaborare con IBM e Red Hat per consentire alle realtà che operano in industrie regolamentate di beneficiarne e far leva in tempo reale sulle informazioni dei clienti per offrire in modo sicuro esperienze attraverso ogni touchpoint digitale, in forma scalabile e conforme alle normative.

Più nel dettaglio, l’applicativo messo a punto da Adobe sarà basato sul cloud di IBM che ha già ottenuto dalle autorità competenti il via libera per l’impiego da parte di banche e istituti dell’healthcare. Si occuperà di operazioni come ad esempio la creazione di un preventivo per prestiti e mutui che prevede la raccolta di dati sensibili inerenti le persone interessate e il loro patrimonio.

In conseguenza della partnership, Big Blue ha inoltre nominato la software house Global Partner for Experience confermando che inizierà ad adottare gli strumenti e le applicazioni enterprise della Adobe Experience Cloud per le proprie iniziative legate al marketing.